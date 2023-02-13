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THY'den İspanyol arama kurtarma ekibine bröve hediyesi

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#Deprem Bölgesi#İspanyol Arama Kurtarma#THY
THYden İspanyol arama kurtarma ekibine bröve hediyesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 21:39

Türk Hava Yolları(THY)'nın Madrid seferini yapan uçağında görevli kabin ekipleri, aynı uçakla ülkelerine dönen İspanyol arama kurtarma ekibine, deprem bölgesinde gösterdikleri çabalardan ötürü brövelerini hediye ederek, teşekkür etti.

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Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan İspanyol ekipler, THY'nin TK1357 sefer sayılı uçuşuyla ülkelerine döndü. Uçakta görevli kabin ekibi de, üzerinde İngilizce olarak 'THY ekiplerinin minnetleriyle' yazılı bir yastığa takılı brövelerini arama kurtarma personeline hediye etti.

THYden İspanyol arama kurtarma ekibine bröve hediyesi

Deprem bölgesinde gösterdikleri çabalardan ötürü İspanyol ekibe teşekkür edilirken, uçakta günün anısına topluca fotoğraf çektirdiler. İspanyol arama kurtarma ekibi, görev yaptıkları Adıyaman'dan ayrılarak, bugün ülkelerine döndü. Ekip, İstanbul Havalimanı'ndan da çiçeklerle uğurlanmıştı. 

THYden İspanyol arama kurtarma ekibine bröve hediyesi

 

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#Deprem Bölgesi#İspanyol Arama Kurtarma#THY

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