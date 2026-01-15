×
Gündem Haberleri

THY'den Irak seferlerine ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

THYden Irak seferlerine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2026 21:52

Türk Hava Yolları (THY), Irak'ta Süleymaniye ve Erbil seferlerin durdurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Irak'ta Süleymaniye ve Erbil seferlerin durdurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Türk Hava Yolları, "Bazı sosyal medya ve internet haber mecralarında Erbil uçuşlarımızın süresiz olarak durdurulduğuna dair gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yer almaktadır. İran hava sahasının kapalı olduğu zaman diliminde, Bağdat seferlerimiz operasyonel zorunluluklar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırılmış; Erbil ve Süleymaniye seferlerimiz ise tarifeye uygun şekilde gerçekleştirilmeye devam etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasında bulundu.

