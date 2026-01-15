THY'den Irak seferlerine ilişkin açıklama

Haberin Devamı

Irak'ta Süleymaniye ve Erbil seferlerin durdurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Türk Hava Yolları, "Bazı sosyal medya ve internet haber mecralarında Erbil uçuşlarımızın süresiz olarak durdurulduğuna dair gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yer almaktadır. İran hava sahasının kapalı olduğu zaman diliminde, Bağdat seferlerimiz operasyonel zorunluluklar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırılmış; Erbil ve Süleymaniye seferlerimiz ise tarifeye uygun şekilde gerçekleştirilmeye devam etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasında bulundu.