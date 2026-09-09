THY’den İngiltere uçuşları için iptal ve gecikme uyarısı

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Konuyla ilgili olarak THY İletişim Başkanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İngiltere hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle, İngiltere varışlı ve çıkışlı bazı seferlerimizde gecikme ve iptaller yaşanabilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.