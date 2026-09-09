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THY’den İngiltere uçuşları için iptal ve gecikme uyarısı

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#Heathrow Havalimanı#THY#İngiltere
THY’den İngiltere uçuşları için iptal ve gecikme uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 01:00

İngiltere’nin en büyük havalimanı olan Heathrow Havalimanı’nda hava trafik kontrol sistemindeki teknik arıza nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), İngiltere uçuşlarında iptaller ve gecikmelerin yaşanabileceğini açıkladı.

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Konuyla ilgili olarak THY İletişim Başkanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İngiltere hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle, İngiltere varışlı ve çıkışlı bazı seferlerimizde gecikme ve iptaller yaşanabilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. 

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#Heathrow Havalimanı#THY#İngiltere

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