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Haber Giriş: 30.05.2020 - 23:02,Son Güncelleme:

THY'den ikram açıklaması

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THY'den ikram açıklaması
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Koronavirüs nedeniyle uçuşlarına ara veren ve 1 Haziran itibariyle yeniden seferlere başlayacak olan Türk Hava Yolları (THY) ikram servisinde de değişikliğe gitti. Alınan kararla uçak içinde ikramlar kutu içerisinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak.

Pazartesi günü Ankara uçuşuyla yeniden seferlere başlayacak olan THY koronavirüs nedeniyle kabin ekibi ve yolcuların temasını azaltmak için ikram servislerinde yenilikler yaptı. Bu bağlamda uçakta dağıtılacak malzemeler tek kullanımlık olun, ikramlar kutu ya da paket halinde dağıtılacak. Çay ve kahve servisi kaldırılırken, seferlerde ekonomi sınıfında bulunan yolculara alkol servisi de yapılmayacak. Cam ve porselen bardakların kaldırıldığı uçaklarda menü kartları da dağıtılmayacak.  Alınan tedbirler kapsamında uçaklarda hijyen uzmanı ekibi de bulunacak. Bu ekip servisin hiçbir aşamasına dahil olmazken, tüm uçuş boyunca yerde ve tuvaletleri kontrol ederek temizlik ve hijyenini sağlayacak. 

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