MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTHY’den bir acı haber daha
GeriGündem THY’den bir acı haber daha
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 15.04.2020 - 11:10,Son Güncelleme:

THY’den bir acı haber daha

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY’den bir acı haber daha
Abone Olgoogle-news

THY'de görevli Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Koronavirüs nedeniyle THY’den bir acı haber daha geldi. Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi görmekte olan THY'de görevli kaptan Pilot Serdar Gündoğdu hayatını kaybetti. Gündoğdu, THY'den koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 3'üncü pilot olarak, tüm havacılık camiasında üzüntüye yol açtı. Son günlerde durumu ağırlaşan Sardar Gündoğdu için donör desteği aranıyordu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle