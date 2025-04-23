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THY’den bilet iptali ve rezervasyon değişikliği açıklaması

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#THY#Bilet İptali#Rezervasyon Değişikliği
THY’den bilet iptali ve rezervasyon değişikliği açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 20:34

İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Hava Yolları (THY) bugün ve yarın iç hat uçuşu olan yolcuların rezervasyon değişikliklerinin ücretsiz yapılacağını ve hiç kullanılmamış biletleri ücretsiz iade edeceklerini duyurdu.

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Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Değerli Yolcularımız, İstanbul’da yaşanan deprem sebebiyle, 23.04.2025 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, 23.04.2025 – 24.04.2025 tarihleri arasındaki İstanbul Havalimanı varışlı, çıkışlı ve aktarmalı tüm Türk Hava Yolları İç Hat seferlerine kayıtlı yolcularımızın, 07.05.2025 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla, Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz olarak iade edilecektir. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın, biletin geçerliliği 23.05.2025 (dâhil) tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar yalnızca Türk Hava Yolları tarafından icra edilen İç Hat seferlerinde geçerli olacaktır. Bilet değişiklik ve iade işlemleri; Türk Hava Yolları web sitesi, mobil uygulamaları, acenteler, satış ofisleri ve çağrı merkezi aracılığıyla yapılabilecektir."

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#THY#Bilet İptali#Rezervasyon Değişikliği

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