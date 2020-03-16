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Haber Giriş: 16.03.2020 - 23:09,Son Güncelleme:/

THY'den bilet değişikliği mesajı: Her süreci çözüme kavuşturacağız

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THY'den bilet değişikliği mesajı: Her süreci çözüme kavuşturacağız
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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, bilet değişikliği ile ilgili yaşanan gecikmelerle ilgili açıklama yaptı. Üstün, "Gecikmeler için özür diler her süreci çözüme kavuşturacağımızı temin ederiz" dedi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları 1933 yılından bu yana bu toprakların dert ortağıdır. Bayrak taşıyıcı olarak bu zorlu günlerde de vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bilet değişiklik işlemlerinde yaşadığınız gecikmeler için özür diler her süreci çözüme kavuşturacağımızı temin ederiz" dedi.

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