THY'den Ankara uçuşlarına ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

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Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 29 Haziran 2026 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 6 Temmuz 2026-9 Temmuz 2026 (dahil) tarihleri arasındaki Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlara kayıtlı yolculara seyahat planlarında esneklik sağlanması amacıyla çeşitli haklar tanımlandığı bildirildi.

Duyuruda, 16 Temmuz 2026 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırılması kaydıyla rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz olarak yapılacağı belirtildi.

Bilet iade taleplerinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın bilet geçerlilik süresinin 23 Temmuz 2026 (dahil) tarihine kadar uzatılabileceği ifade edildi.

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Açıklamada ayrıca, ilgili uygulamalar ve sağlanan hakların uçuş için satın alınan ek hizmetler için de geçerli olacağı, uygulamaların yalnızca Türk Hava Yolları tarafından icra edilen uçuşlarda uygulanacağı kaydedildi.