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THY'den Ankara uçuşlarına ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

Güncelleme Tarihi:

#THY#Ankara#NATO
THYden Ankara uçuşlarına ücretsiz değişiklik ve iade hakkı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 21:37

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 36'ncı NATO Zirvesi nedeniyle uçuşlarda yaşanacak aksaklıklar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) Ankara kalkışlı ve varışlı uçuşu olan yolcuların rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz yapılacağını açıkladı.

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Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 29 Haziran 2026 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 6 Temmuz 2026-9 Temmuz 2026 (dahil) tarihleri arasındaki Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlara kayıtlı yolculara seyahat planlarında esneklik sağlanması amacıyla çeşitli haklar tanımlandığı bildirildi.

Duyuruda, 16 Temmuz 2026 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırılması kaydıyla rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz olarak yapılacağı belirtildi.

Bilet iade taleplerinin herhangi bir kesinti yapılmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın bilet geçerlilik süresinin 23 Temmuz 2026 (dahil) tarihine kadar uzatılabileceği ifade edildi.

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Açıklamada ayrıca, ilgili uygulamalar ve sağlanan hakların uçuş için satın alınan ek hizmetler için de geçerli olacağı, uygulamaların yalnızca Türk Hava Yolları tarafından icra edilen uçuşlarda uygulanacağı kaydedildi.

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#THY#Ankara#NATO

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