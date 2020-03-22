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Haber Giriş: 22.03.2020 - 00:36,Son Güncelleme:/

THY'den '65 yaş' açıklaması

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THY'den '65 yaş' açıklaması
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THY, Corona Virüsü nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından bu yaş grubunda olan yolcuların uçuşlara kabul edilmeyeceğini açıkladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "65 yaş ve üstü yolcularımız, Siz bizim için çok değerlisiniz. Sizin tecrübelerinizden çıkaracağımız daha çok ders var. Onları bizimle paylaşabilmeniz için bu süreç sonuna kadar evde kalmanızı arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz" dedi.

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