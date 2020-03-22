Haber Giriş: 22.03.2020 - 18:51,
THY yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu
Türk Hava Yolları (THY), Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington dışındaki tüm yurt dışı seferlerini 27 Mart itibarıyla 17 Nisan'a kadar sonlandırdı.
Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 22, 2020
Kargo seferlerimiz devam edecektir.
Yurt içi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir.
Bu da geçer yahu!, diyoruz.
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