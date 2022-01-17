THY pandemide başarısını nasıl sürdürdü? İlker Aycı CNN TÜRK'te anlattı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldüAvrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü#COVID-19
Avrupa devlerinin peşinde olduğu Attila Szalai için dünyanın en zengin kulübü de devreye girdiAvrupa devlerinin peşinde olduğu Attila Szalai için dünyanın en zengin kulübü de devreye girdi#Transfer
Memur olmak isteyenler dikkat İşte yeni açılan kadrolarMemur olmak isteyenler dikkat! İşte yeni açılan kadrolar#Memur
Erdoğan, Arnavutluk Meclisinde... Üstüne basa basa FETÖ çağrısıErdoğan, Arnavutluk Meclisi'nde... Üstüne basa basa FETÖ çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
THY pandemide başarısını nasıl sürdürdü İlker Aycı CNN TÜRKte anlattıTHY pandemide başarısını nasıl sürdürdü? İlker Aycı CNN TÜRK'te anlattı#İlker Aycı
Tablo geldi... Son durumu açıklayan Bakan Kocadan randevu çağrısıTablo geldi... Son durumu açıklayan Bakan Koca'dan 'randevu' çağrısı#Koronavirüs
Erdoğandan FETÖ mesajı: Arnavutluktan daha kararlı adımlar bekliyoruzErdoğan'dan FETÖ mesajı: Arnavutluk'tan daha kararlı adımlar bekliyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hülle transferi dendi, Süper Lige gitti Galatasaray göndermişken neden transfer edildiHülle transferi dendi, Süper Lig'e gitti! Galatasaray göndermişken neden transfer edildi?#Erencan Yardımcı
Sokak ortasında vahşet Boşanma aşasındaki eşini bıçaklayarak öldürdüSokak ortasında vahşet! Boşanma aşasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü#Adıyaman
Vaka yoğunluğunda zirvede İşte Eskişehirde koronavirüs artışının nedeniVaka yoğunluğunda zirvede! İşte Eskişehir'de koronavirüs artışının nedeni#Koronavirüs
Filmlere ve kitaplara konu olmuştu... 78 yıllık büyük sır çözüldüFilmlere ve kitaplara konu olmuştu... 78 yıllık büyük sır çözüldü!#Anne Frank
Ne ilaç ne de anestezi 2000 yıl önce başarmışlarNe ilaç ne de anestezi! 2000 yıl önce başarmışlar#Kafatası
Vaka sayısı 100 kat arttı... Korona kumarı ters teptiVaka sayısı 100 kat arttı... Korona kumarı ters tepti#Avustralya
Acil servis doktoru tutuklandı Kundaklama, sahipsiz hayvan öldürme şimdi de tecavüzAcil servis doktoru tutuklandı! Kundaklama, sahipsiz hayvan öldürme şimdi de tecavüz#Uşak
Tarihi bir yıl yaşanmıştı İşte kripto paralarda 2022 senaryolarıTarihi bir yıl yaşanmıştı! İşte kripto paralarda 2022 senaryoları#Kripto Para Piyasası
HABERLERGündem Haberleri

THY pandemide başarısını nasıl sürdürdü? İlker Aycı CNN TÜRK'te anlattı

#İlker Aycı#Kazakistan#THY

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını cevapladı. Aycı, THY'nin pandemide dönemindeki başarısıyla ilgili olarak, "Geçmiş krizlerden ders almıştık. Riski yönetmek için güçlü kargonuz, yan markalarınız varsa kayıp gelirlerinizin önemli bir kısmını telafi edebilirsiniz. Bir yenilik daha yaptık. Yolcu uçaklarını kargo olarak kullandık. Bazı uçakların koltuklarını çıkardık" ifadelerini kullandık.

Haberin Devamı

İşte Aycı'nın açıklamalarından satır başları: 

KAZAKİSTAN'DA NELER YAŞANDI?

* Sendika görüşmeleri çok yoğun geçti sene sonunda. Bir an önce çalışma arkadaşlarımıza müjdeyi açıklama istiyorduk. Çok yakın arkadaşlarım Kazakistan'a davet etti. İş adamları da Kazakistan'a bizi davet ediyordu. Yarı iş yarı tatil gibi oldu. THY için vaktimi ne kadar verirsem o kadar iyi diye düşündüm. Aklımda THY'i her zaman büyütmek ve güçlendirmek için dostlarımla hem görüşmek hem de iş için Kazakistan'a gittik.

* Kazakistan 35 yıldır istikrarlı bir yönetimdi. Orada bir karışıklık ve kalkışma meydana geldi. Çarşamba sabahı dönüşe hazırlanırken, 'Yolda karışıklar var' diye duyumlar aldık. Gece bazı karışıklıklar başladı. Sonrasında olaylar o gün büyüdü. Hem Türkiye'deki makamlarımızla hem Kazaklarla yaptığımız görüşmelerde Perşembe günü kargo uçağınız var, buradan kaldırıp yollamak istiyorsunuz dediler. Havalimanına saldırı olma durumu da vardı.

* Kazakistan dost bir ülke. Kendimi her zaman güvende hissettiğim bir ülke. Biz oradayken de güvenliğe azami oranda riayet ettiler. Hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hem Sadi Şener'in girişimleriyle izin aldılar. Dediler ki, 'Ekibinizi daha sonra göndereceğiz. Sizi şimdi gönderelim. Sizin orada olmanız haber sayısını artırmaya başladı. Söz veriyoruz ekibiniz de daha sonra gelecek.' Kargo uçağında da 4 koltuk vardı. Bir an önce ben de krize müdahil olmak için ülkeme döndüm.

KIRMIZI HALI İDDİASI

* Bu bana serilmiş halı değil. Ya da eşime serilmiş bir halı değil. Bir iftiradır. Burası Yeni Havalimanı. Atatürk Havalimanı'ndan son uçağın Yeni Havalimanına son uçuş. Atatürk Havalimanı'na veda uçuşudur. Bu havacılığın seremonisidir. Burada sadece eşim ve ben yokuz. Valilik yetkililikleri var. Tören yapıyoruz. Taşınmada rolü olan tüm iş ortaklarımız var. Bu ülkenin akıllı insanları bile bu kuyruklu yalana inanıp, 1-2 yıldır sürekli bunu paylaşıyorlar. Bu muhteşem taşınmayı bile bu kırmızı halıyla lekelemek istediler.

THY AÇIK ARA LİDER

* Network taşıyıcıları içerisinde açık ara lideriz. Avrupa'da en iyi durumdayız. Dünyada beşinciyiz. Eğer krizi fırsata çevirecek bir bakış açınız varsa, 88 yıllık bir havacılık şirketine sahipseniz ayrıca dünyanın en gelişmiş modern havalimanından birine sahipseniz, 17 yıldır buna yatırım yapan bir ülke olarak, büyümüş çalışmış ülkeyseniz olur.

THY pandemide başarısını nasıl sürdürdü İlker Aycı CNN TÜRKte anlattı


* Türkiye'nin pandemiyi en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu, THY'nin uçuşlarına bakarak görebilirsiniz. 2020 yılında tüm sektörümüz toplamda 360 milyar dolar zarar yazdı. Pandemi yılının 2. yılında sektörümüz 80-90 milyar dolar zararla kapattı. Turizmin en yoğun olduğu dönemde şirketler kar yazdılar. İlk 3 çeyreği kıyasladığınızda hepsinde kâr etmeyi başarabilen THY'dir.

* THY'nin rakipleri büyük nakit hibe yardımları aldı. 2020 yılını en çok tasarruf eden olarak kapattık. 3 çeyrek sonunda 2021'in rakamları %30 tasarruf ederek herkesten fazla tasarruf ettik. Sene sonunda daha da iyi şeyler göreceğiz.

* Pandemi öncesi dünyanın en büyük 4. Network'üyüz. Pandemide tüm Network'ler koptu. Çünkü ülkeler kısıtlamalara gitti, kapandılar. Doğu ciddi anlamda kendisini kapadı. ABD erken aşılamayla ülkeyi açık tuttu. Türkiye'de ABD gibi açıktı. Dünyanın 3'te 1'i açık. Bir yandan da ülkeler açılmaya başlandı.

THY PANDEMİYE RAĞMEN BAŞARISINI NASIL SÜRDÜRÜYOR?

* Geçmiş krizlerden ders almıştık. 2015'te şirketin başına geldiğimde yaptığım ilk planlamada kargoyu büyümekti. 2016'da kriz yılını gördüğümde çok daha büyük bir kriz yürütme planı yapmam gerektiğini anlamıştım. Riski yönetmek için güçlü kargonuz, yan markalarınız varsa kayıp gelirlerinizin önemli bir kısmını telafi edebilirsiniz. Bir yenilik daha yaptık. Yolcu uçaklarını kargo olarak kullandık. Bazı uçakların koltuklarını çıkardık, bazılarının koltukları kaldı üzerine paketleme yaptı arkadaşlarımız.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, CNN TÜRK yayınında Kazakistan'da yaşananları anlattı
daha fazla video içinTHY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, CNN TÜRK yayınında Kazakistan'da yaşananları anlattı
Haberle ilgili daha fazlası:
#İlker Aycı#Kazakistan#THY

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki