THY pandemide başarısını nasıl sürdürdü? İlker Aycı CNN TÜRK'te anlattı

Haberin Devamı

İşte Aycı'nın açıklamalarından satır başları:



KAZAKİSTAN'DA NELER YAŞANDI?



* Sendika görüşmeleri çok yoğun geçti sene sonunda. Bir an önce çalışma arkadaşlarımıza müjdeyi açıklama istiyorduk. Çok yakın arkadaşlarım Kazakistan'a davet etti. İş adamları da Kazakistan'a bizi davet ediyordu. Yarı iş yarı tatil gibi oldu. THY için vaktimi ne kadar verirsem o kadar iyi diye düşündüm. Aklımda THY'i her zaman büyütmek ve güçlendirmek için dostlarımla hem görüşmek hem de iş için Kazakistan'a gittik.

* Kazakistan 35 yıldır istikrarlı bir yönetimdi. Orada bir karışıklık ve kalkışma meydana geldi. Çarşamba sabahı dönüşe hazırlanırken, 'Yolda karışıklar var' diye duyumlar aldık. Gece bazı karışıklıklar başladı. Sonrasında olaylar o gün büyüdü. Hem Türkiye'deki makamlarımızla hem Kazaklarla yaptığımız görüşmelerde Perşembe günü kargo uçağınız var, buradan kaldırıp yollamak istiyorsunuz dediler. Havalimanına saldırı olma durumu da vardı.



* Kazakistan dost bir ülke. Kendimi her zaman güvende hissettiğim bir ülke. Biz oradayken de güvenliğe azami oranda riayet ettiler. Hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hem Sadi Şener'in girişimleriyle izin aldılar. Dediler ki, 'Ekibinizi daha sonra göndereceğiz. Sizi şimdi gönderelim. Sizin orada olmanız haber sayısını artırmaya başladı. Söz veriyoruz ekibiniz de daha sonra gelecek.' Kargo uçağında da 4 koltuk vardı. Bir an önce ben de krize müdahil olmak için ülkeme döndüm.



KIRMIZI HALI İDDİASI



* Bu bana serilmiş halı değil. Ya da eşime serilmiş bir halı değil. Bir iftiradır. Burası Yeni Havalimanı. Atatürk Havalimanı'ndan son uçağın Yeni Havalimanına son uçuş. Atatürk Havalimanı'na veda uçuşudur. Bu havacılığın seremonisidir. Burada sadece eşim ve ben yokuz. Valilik yetkililikleri var. Tören yapıyoruz. Taşınmada rolü olan tüm iş ortaklarımız var. Bu ülkenin akıllı insanları bile bu kuyruklu yalana inanıp, 1-2 yıldır sürekli bunu paylaşıyorlar. Bu muhteşem taşınmayı bile bu kırmızı halıyla lekelemek istediler.



THY AÇIK ARA LİDER



* Network taşıyıcıları içerisinde açık ara lideriz. Avrupa'da en iyi durumdayız. Dünyada beşinciyiz. Eğer krizi fırsata çevirecek bir bakış açınız varsa, 88 yıllık bir havacılık şirketine sahipseniz ayrıca dünyanın en gelişmiş modern havalimanından birine sahipseniz, 17 yıldır buna yatırım yapan bir ülke olarak, büyümüş çalışmış ülkeyseniz olur.





* Türkiye'nin pandemiyi en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu, THY'nin uçuşlarına bakarak görebilirsiniz. 2020 yılında tüm sektörümüz toplamda 360 milyar dolar zarar yazdı. Pandemi yılının 2. yılında sektörümüz 80-90 milyar dolar zararla kapattı. Turizmin en yoğun olduğu dönemde şirketler kar yazdılar. İlk 3 çeyreği kıyasladığınızda hepsinde kâr etmeyi başarabilen THY'dir.* THY'nin rakipleri büyük nakit hibe yardımları aldı. 2020 yılını en çok tasarruf eden olarak kapattık. 3 çeyrek sonunda 2021'in rakamları %30 tasarruf ederek herkesten fazla tasarruf ettik. Sene sonunda daha da iyi şeyler göreceğiz.* Pandemi öncesi dünyanın en büyük 4. Network'üyüz. Pandemide tüm Network'ler koptu. Çünkü ülkeler kısıtlamalara gitti, kapandılar. Doğu ciddi anlamda kendisini kapadı. ABD erken aşılamayla ülkeyi açık tuttu. Türkiye'de ABD gibi açıktı. Dünyanın 3'te 1'i açık. Bir yandan da ülkeler açılmaya başlandı.* Geçmiş krizlerden ders almıştık. 2015'te şirketin başına geldiğimde yaptığım ilk planlamada kargoyu büyümekti. 2016'da kriz yılını gördüğümde çok daha büyük bir kriz yürütme planı yapmam gerektiğini anlamıştım. Riski yönetmek için güçlü kargonuz, yan markalarınız varsa kayıp gelirlerinizin önemli bir kısmını telafi edebilirsiniz. Bir yenilik daha yaptık. Yolcu uçaklarını kargo olarak kullandık. Bazı uçakların koltuklarını çıkardık, bazılarının koltukları kaldı üzerine paketleme yaptı arkadaşlarımız.