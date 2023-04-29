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Yeni personel alımı olacak mı? THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat CNN TÜRK'te açıkladı

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#THY#Ahmet Bolat#CNN TÜRK
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 10:11

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. Bolat, "Pilot alım programı devam ediyor. Başka alanlara da alıyoruz. Deprem bölgesine pozitif ayrımcılık yapıyoruz.  Özellikle son sınıfta olan arkadaşlarımız Take Off programımıza başvursunlar, her yıl 300 öğrenci alıyoruz. Web sitemizi takip etsinler" dedi.

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Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, CNN TÜRK'te Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor.

İşte Bolat'ın açıklamalarından satır başları: 

Geçen senenin ilk 3 ayı pandeminin etkileri devam ediyordu. Sonradan rakamlar düzeldi. 2023'te eski oranları yakalamışız. Pandemi öncesinden daha iyiyiz. Karlılıkta pandemi öncesine göre iyi durumdayız. Bunda kargonun önemli katkısı var. Dünyada havacılık yüzde 84'lere gelebildi.

75 bin kadromuz var, taşeronları kaldırdık. Çalışanlarımızın çoğu İstanbul'da. 300'ü yabancı 5 bin 800 civarında pilotumuz var. 2022 Nisan'ından itibaren 685'e yakın pilot aldık. Haziran öncesi 600 kabin ekibi eklenecek. Ekibe 500'e yakın depremzede vatandaş alacağız.

"ÖĞRENCİLER TAKE OFF PROGRAMIMIZA BAŞVURSUN"

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Kadın pilot sayımızı yüzde 10'a çıkaracağız. Pilot alım programı devam ediyor. Başka alanlara da alıyoruz. Deprem bölgesine pozitif ayrımcılık yapıyoruz.Özellikle son sınıfta olan arkadaşlarımız Take Off programımıza başvursunlar, her yıl 300 öğrenci alıyoruz. Web sitemizi takip etsinler. 

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Biz mütevazı büyümeyi tercih ettik. Hedefimiz yıllık yüzde 7 büyüme.

Hormonlu büyümüş olsak depremde yardımlarımız oldu, bine yakın konutlarımız oldu. Hormonlu olunca bunlar nereden geliyor. Demek ki kar ediyoruz.

Bizden transit geçen yolcuları Türkiye güzel bir ülke, gelin ziyaret edin diyoruz. Türkiye medeniyetlerin, dinlerin beşiği. 

THY AVUSTRALYA'YA NE ZAMAN UÇACAK?

Biz aslında Avustralya'yı dünyaya bağlıyoruz. Singapur'a gidelim yakıt ikmali yapalım 1 saat sonra tekrar kalkalım. 17 saatlik yolculuk 19 saate çıkıyor. Çalışmalar devam ediyor. Bu yıl bitmeden Avustralya'da da uçmuş olacağız. 2023'te Sdney veya Melbourne'e uçacağız. 2025 yılına kadar yeni nesil uçaklar gelirse ikisine birden uçacağız. 

Detroit'e bu sene uçmayı planlıyoruz. 

Türkiye'ye direkt gelen Kanadalı sayısını da artırmak istiyoruz.

"UÇAKLAR UÇAN SANAT GALERİSİ OLACAK"

Bu sene UEFA Şampiyonlar Ligi'ne sponsor olduk. Bunların bize çok büyük katkıları var. Sporun yanında sanata ve kültüre de sponsorluk yapacağız. Uçan galeri diye bir projemiz var. Sanatkarlara sponsor olacağız. THY sanatta da farklı bir boyuta geçecek. 

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Uzun uçuşlara yeni menüler ekleniyor. Dünya mutfağından da yeni örekler koyuyoruz. Karbonhidratı az sağlıklı menülere geçiyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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#THY#Ahmet Bolat#CNN TÜRK

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