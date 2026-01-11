THY yolcularının memnuniyet oranı yüzde 91'e ulaştı

Haberin Devamı

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan Ekşi, "Müşteri Memnuniyet Araştırma sonuçlarımızdan birkaç bilgi, net Tavsiye Skorumuz 2024 yılına göre 10 puan artarak 51 puana erişti. Kabin ekibimizden genel memnuniyet yüzde 91'e ulaştı. Kalite, konfor ve emniyet ile sizlere hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.