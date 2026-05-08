THY yılın ilk dört ayında 28 milyon 500 bin yolcu taşıdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 21:27

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) Ocak-Nisan ayını kapsayan 4 aylık dönemde 28 milyon 500 bin yolcu taşıdı. Filodaki uçak sayısı 536 olurken, uçulan nokta sayısı 358’e yükseldi.

THY, 2026 yılı Nisan ayı ve Ocak-Nisan aylarını kapsayan 4 aylık trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Yapılan bildirime göre havayolu şirketi 2026 yılı Nisan ayında dış hatlarda 4,7 milyon, iç hatlarda ise 2 milyon 500 bin yolcu olmak üzere toplam 7 milyon 200 bin yolcu taşıdı. Yolcu doluluk oranı ise dış hatlarda yüzde 83,3; iç hatlarda ise 83,8 olarak kayıtlara geçti. Havayolu şirketinin 2026 yılı 4 aylık trafik sonuçlarına göre ise yolcu doluluk oranı yüzde 83,4 olarak kayıtlara geçti.

THY, söz konusu dönemde dış hatlarda 19 milyon, iç hatlarda ise 9 milyon 500 bin yolcu taşıdı. Havayolu şirketinin filodaki uçak sayısı 536 olurken, uçulan nokta sayısı 358’e yükseldi.

