THY ve AJet olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, 12 Ocak Pazartesi günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 54 seferini iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından bir açıklama yapan Üstün,"12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir" dedi.

AJET DE BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya:

İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir.