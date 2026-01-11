THY ve AJet olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

×
Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları, 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 54 seferini iptal etti. AJet ise Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılması planlanan 24 uçuşun karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, 12 Ocak Pazartesi günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 54 seferini iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından bir açıklama yapan Üstün,"12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir" dedi.

AJET DE BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya:

İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir.

