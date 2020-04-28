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AA
Haber Giriş: 28.04.2020 - 18:24, Son Güncelleme:

THY, uçuşları 28 Mayıs’a kadar durdurduğunu açıkladı

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THY, uçuşları 28 Mayıs’a kadar durdurduğunu açıkladı
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Türk Hava Yolları (THY), corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda tüm iç hat ve dış hat uçuşlarının 28 Mayıs 2020 tarihine kadar uzattığını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Biliyoruz zor ama bu mücadeleyi kazanmak için hep beraber biraz daha sabretmemiz lazım. Maalesef, iç ve dış hat tarifeli seferlerimizi 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

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