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THY'den 245 kişiye sigara cezası: Uçuşlardan men edildiler

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#THY#Sigara Yasağı#Uçuş Men
THYden 245 kişiye sigara cezası: Uçuşlardan men edildiler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 21:27

TÜRK Hava Yolları (THY) son 5 ayda uçaklarda sigara ve tütün ürünleri içen 245 yolcunun uçuşlardan men edildiğini açıkladı.

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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son 5 ay içerisinde uçaklarda sigara ve tütün ürünü tüketen 245 kişinin uçuşlardan men edildiğini açıkladı. Ekşi paylaşımında, "Lütfen! Uçak içinde sigara içmeye teşebbüs etmeyelim!

Son 5 ayda uçak içinde sigara içen 245 kişi uçuşlardan men listesine alındı. Bu kişiler ayrıca para cezası ile karşılaşabileceklerdir. Lütfen hem kendinizin hem diğer yolcuların sağlığı için uçak içinde sigara içmeyiniz" ifadelerini kulllandı.

THYden 245 kişiye sigara cezası: Uçuşlardan men edildiler

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#THY#Sigara Yasağı#Uçuş Men

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