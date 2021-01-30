MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTHY uçağı hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı
GeriGündem THY uçağı hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 02:14 | Son Güncelleme:

THY uçağı hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY uçağı hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı
Abone Olgoogle-news

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan kalkan TK847 sefer sayılı yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamadı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, TSİ 20.30'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait TK847 sefer sayılı yolcu uçağı hava muhalefeti nedeniyle Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamayınca, pilotun tercihiyle Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na indi.

Uçağın Bakü'den yakıt aldıktan sonra tekrar Tahran'a döneceği belirtildi.

Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi, uçağın başkentte siren sesleri çaldığı için iniş yapmadığı iddialarıyla ilgili olarak, Tahran'ın batısında alarm sisteminin test edildiğini ve herhangi bir güvenlik sorununun bulunmadığını ifade etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle