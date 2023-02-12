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THY uçağı deprem sonrası Hatay'a ilk uçuşunu gerçekleştirdi

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#Hatay Havalimanı#Türk Hava Yolları#Hatay Deprem
THY uçağı deprem sonrası Hataya ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 20:21

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri depremde büyük hasar göre Hatay Havalimanı'nın pistindeki bakım çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların tamamlanmasının arıdan Hatay Havalimanı’na ilk uçuş İstanbul Havalimanı’ndan kalkan TK3313 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçakla gerçekleşti. Hatay’a inen yolcu uçağında çok sayıda yardım malzemesi olduğu belirtildi.

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde pisti büyük hasar gören Hatay Havalimanı uçuşlara kapatılmıştı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekiplerinin başlattığı Hatay Havalimanı pistini onarım çalışmaları tamamlandı.

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Pistin onarılmasıyla Hatay Havalimanı uçuşa hazır hale getirilirken, Hatay Havalimanı’na deprem sonrası ilk yolcu uçağı uçuşu Boeing 737 ile yapıldı. İstanbul Havalimanı’ndan yolcusuz kalkan uçakta, sadece deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere çok sayıda yardım malzemesi olduğu belirtildi.

THY uçağı deprem sonrası Hataya ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Ayrıca Bakan Karaismailoğlu, saatler önce test uçuşunun başlayacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Bakan Karaismailoğlu, paylaşımda pistin onarımdan önce ve sonraki halini de paylaştı.   

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#Hatay Havalimanı#Türk Hava Yolları#Hatay Deprem

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