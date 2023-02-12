THY uçağı deprem sonrası Hatay'a ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Güncelleme Tarihi:
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde pisti büyük hasar gören Hatay Havalimanı uçuşlara kapatılmıştı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekiplerinin başlattığı Hatay Havalimanı pistini onarım çalışmaları tamamlandı.
Pistin onarılmasıyla Hatay Havalimanı uçuşa hazır hale getirilirken, Hatay Havalimanı’na deprem sonrası ilk yolcu uçağı uçuşu Boeing 737 ile yapıldı. İstanbul Havalimanı’ndan yolcusuz kalkan uçakta, sadece deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere çok sayıda yardım malzemesi olduğu belirtildi.
Ayrıca Bakan Karaismailoğlu, saatler önce test uçuşunun başlayacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Bakan Karaismailoğlu, paylaşımda pistin onarımdan önce ve sonraki halini de paylaştı.
Hatay Havalimanı pistindeki bütün hasarları hızlıca onardık.— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) February 12, 2023
Kontrol uçuşları başladı.@dhmikurumsal@UABakanligi pic.twitter.com/nDQnnkWmsq