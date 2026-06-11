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THY uçağı, Antalya Havalimanı’nda radar direğine çarptı

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#İstanbul#Antalya#THY
THY uçağı, Antalya Havalimanı’nda radar direğine çarptı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 21:47

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli uçağı, Antalya Havalimanı’na inişi sonrası taksi sırasında radar direğine çarparak hasar aldı.

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Boeing 777 tipi uçak, Antalya Havalimanı’nda park yerine gitmek üzere havalimanında taksi yaptığı sırada yanlış taksi yoluna girdi. Uçak, bu esnada hava trafik kontrol sistemlerine ait radar direğine temas etti. 267 yolcunun tahliye edildiği olayda 1 yolcu hafif yaralanırken, uçakta ve radar direğinde maddi hasar meydana geldi.

THY'DEN AÇIKLAMA

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sanal medya hesabından olaya ilişkin şu açıklamayı paylaştı:

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"TK2430 sayılı İstanbulAntalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağımızın, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas etmiştir. Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır."

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#İstanbul#Antalya#THY

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