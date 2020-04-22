THY uçağı, 37 İspanyol yolcuyla Madrid'e hareket etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de dış hat uçuşlarının durdurulmasının ardından yabancı yolcuların ülkelerine tahliye uçuşları bugün de devam ediyor.

Bu kapsamda daha önce ülkelerine gitmek üzere konsolosluğa başvuran ve sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen 37 İspanyol yolcu için sefer düzenlendi.

Güvenlik kontrollerinden geçerek terminale giriş yapan yolcular, burada işlemlerini yaptı. Yolculara, işlemler sırasında İspanyol konsolosluk görevlileri de yardımcı oldu.

Yolcular, pasaport kontrollerinin ardından görevliler tarafından uçağa yönlendirildi. Uçak, İspanya'nın başkenti Madrid'e saat 13.00'da hareket etti.

Madrid'e giden THY uçağının İspanya'da bulunan bazı Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek için dönüş seferi yapacağı bildirildi.

Daha önce da 7 İspanyol vatandaşı, THY'nin tarifeli uçağıyla Barselona'ya gitmişti.