THY, Tahran'a bugün yapacağı seferleri iptal etti

Edinilen bilgilere göre THY'nin bugün İstanbul'dan Tahran'a yapılması planlanan seferleri iptal edildi. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda THY, İran'da Şiraz, İsfahan, Meşhed, Tebriz seferlerini durdurmuş, sadece Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için Tahran'dan günde iki sefer yapılacağını açıklamıştı.