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Enver ALAS - İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2020 - 17:05,Son Güncelleme:/

THY, Tahran'a bugün yapacağı seferleri iptal etti

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THY, Tahran'a bugün yapacağı seferleri iptal etti
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Türk Hava Yolları (THY), corona virüs nedeniyle günlük ikiye düşürdüğü İstanbul-Tahran uçuşlarını bugün iptal etti.

Edinilen bilgilere göre THY'nin bugün İstanbul'dan Tahran'a yapılması planlanan seferleri iptal edildi. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda THY, İran'da Şiraz, İsfahan, Meşhed, Tebriz seferlerini durdurmuş, sadece Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için Tahran'dan günde iki sefer yapılacağını açıklamıştı.

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