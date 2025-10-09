×
THY, Süleymaniye seferlerine başlıyor

Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 20:24

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) Irak'ta Süleymaniye seferlerine başlanılacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Irak'ta Süleymaniye uçuşlarına başlanacağını açıkladı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Bayrak taşıyıcı olarak, dünyanın dört bir yanında Türkiye’yi gökyüzünde gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Misafirlerimizi, Türk misafirperverliğini gökyüzünde en yüksek standartlarla deneyimlemeye davet ediyoruz" dedi.

