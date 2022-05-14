Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

THY Rize-Artvin uçuşlarına başladı

#THY#Anadolujet#Rize-Artvin Havalimanı
THY Rize-Artvin uçuşlarına başladı

Türk Hava Yolları (THY), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı’na tarifeli uçuşlara başladı. THY ve AnadoluJet, haftanın her günü İstanbul ve Ankara’dan Rize-Artvin Havalimanı’na tarifeli uçuş düzenleyecek.

Haberin Devamı

Türkiye’de deniz dolgusu üzerine inşa edilen 2’nci, dünyada ise 5’inci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’na uçuşlar başladı. 2017 yılında projelendirilerek yapımına başlanan ve beş yıllık bir süre zarfında tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı’na ilk tarifeli uçuş, THY’nin TK2538 sefer sayılı Airbus A330 tipi "Rize-Artvin"  isimli uçağıyla gerçekleşti.

THY Rize-Artvin uçuşlarına başladı

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre İstanbul Havalimanı ve Rize-Artvin Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar, haftanın 7 günü düzenlenecek. Seferler, İstanbul Havalimanı’ndan saat 12.00’de, Rize-Artvin Havalimanı’ndan ise saat 15.05’te yapılacağı belirtildi.

Haberin Devamı

ANADOLUJET HAFTANIN YEDİ GÜNÜ UÇUŞ DÜZENLEYECEK

THY’nin alt markası AnadoluJet de Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Rize-Artvin Havalimanı’na haftanın 7 günü sefer düzenleyeceği; uçuşların ise Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan saat 14.30’da, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan ise 16.35’te yapılacağı, Rize-Artvin Havalimanı’ndan da saat 18.40’ta gerçekleştirileceği kaydedildi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Rize-Artvin Havalimanı açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Havayolu ulaşımında alınan mesafenin sembolüdürSon dakika... Rize-Artvin Havalimanı açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Havayolu ulaşımında alınan mesafenin sembolüdürHaberi görüntüle

BİLAL EKŞİ: RİZE-ARTVİN HAVALİMANI’NA KAVUŞMANIN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ

Açıklamada uçuşların başlamasına ilişkin THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin görüşlerine de yer verildi. Ekşi, "Türk Hava Yolları olarak bugün, ülkemizin küresel havacılık endüstrisindeki yükselişine bir katkı daha sağlıyoruz. Dünyanın kapılarını Anadolu’ya açma ve havayolunu halkın yolu yapma çalışmalarımızın neticesiyle Rize-Artvin Havalimanı’na kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Rize ve Artvin’in doğal güzellikleriyle dünyanın bu güzelliklere olan ilgisini buluşturmayı hedefleyen uçuşlarımız ile bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Yeni havalimanının ülkemize hayırlı olmasını diliyor, ülkemizin havacılık sektöründeki yükselişine liderlik yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese bu yatırım için teşekkür ediyorum" dedi.

Gözden Kaçmasın

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Havalimanları, barajlar, yollar... Bunlar Türkiyenin gelişmesini gösteren hamlelerdirAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Havalimanları, barajlar, yollar... Bunlar Türkiye'nin gelişmesini gösteren hamlelerdirHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#THY#Anadolujet#Rize-Artvin Havalimanı

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Rusyadan flaş Finlandiya kararı Elektrik tedariki askıya alındı...

Son dakika: Rusya'dan flaş Finlandiya kararı! Elektrik tedariki askıya alındı...

#Rusya
Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

#Haliç
Londra-İstanbul caz hattı

Londra-İstanbul caz hattı

#Jordan Rakei

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Rusyadan flaş Finlandiya kararı Elektrik tedariki askıya alındı...

Son dakika: Rusya'dan flaş Finlandiya kararı! Elektrik tedariki askıya alındı...

#Rusya
Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

Contemporary İstanbul’a kardeş geldi

#Haliç
Londra-İstanbul caz hattı

Londra-İstanbul caz hattı

#Jordan Rakei