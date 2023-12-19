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THY pilotundan acı haber! Trafik kazasında hayatını kaybetti

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#Pilot#Trafik Kazası#THY
THY pilotundan acı haber Trafik kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 14:33

Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 pilottan biri hayatını kaybederken, diğer pilotlar ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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THY'de görevli Oğuzhan Dağ, Ersal Erdal ile SunExspress'te görevli Ekin Güneş uçuşlarının olmadığı gün sabah saatlerinde aynı araçla Çatalca istikametine ilerliyordu. Kaptan pilot Ersal Erdal'ın kullandığı araç bir TIR'a arkadan çarparak savruldu.

Feci kazada THY'de görevli kaptan pilot Oğuzhan Dağ olay yerinde hayatını kaybetti. Ekin Güneş ve Ersal Erdal tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Ersal Erdal tedavisinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Erdal'ın tutuklandığı öğrenildi.

THY pilotundan acı haber Trafik kazasında hayatını kaybetti

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#Pilot#Trafik Kazası#THY

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