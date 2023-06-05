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THY personelini taşıyan servis aracı kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Marmara Otoyolu#Çatalca#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 18:50

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Türk Hava Yolları’na ait işçi servisi ile kamyonun karıştığı kazada 20’den fazla havalimanı personeli yaralandı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikameti Yassıören mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, 34 LAV 598 plakalı Türk Hava Yolları personelini taşıyan servis otobüsü, şerit değiştirmek için önüne kıran kamyon ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre servis aracında bulunan 20’den fazla personel yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin yardımıyla otobüsten çıkartılan işçiler hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun üç şeridi trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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#Kuzey Marmara Otoyolu#Çatalca#Kaza

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