×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

THY, Ortadoğu yolcularına tanınan ilave hakları uzattı

Güncelleme Tarihi:

#Türk Hava Yolları#İran#İsrail
THY, Ortadoğu yolcularına tanınan ilave hakları uzattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 20:59

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'in İran'a saldırısı nedeniyle İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan'a gidecek yolculara tanınan ilave hakların 30 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Haberin Devamı

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan seferlerini etkileyen gelişmeler nedeniyle, 13 Haziran 2025 ve öncesinde düzenlenen biletler için 13-30 Haziran 2025 (dahil) tarihleri arasındaki uçuşlara kayıtlı yolcularımızın, 30 Haziran 2025 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Temmuz 2025 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir."

İlgili uygulamaların sadece THY tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacağı aktarılan duyuruda, bilet değişiklik ve iade işlemlerinin THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve acenteler aracılığıyla yapılabileceği kaydedildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Hava Yolları#İran#İsrail

BAKMADAN GEÇME!