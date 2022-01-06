Endişeli bekleyiş! THY duyurdu: Kazakistan seferleri 9 Ocak'a dek iptal

Kazakistan'da protesto gösterileri sonrası ülke genelinde çıkan iç karışıklık nedeniyle başta başkent Nur-Sultan'daki Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı olmak üzere Almatı Uluslararası Havalimanı ve Aktav Havalimanı'nda uçuşlar dün akşamdan itibaren yapılamıyor. THY, 9 Ocak'a kadar olan tüm Kazakistan uçuşlarını iptal etti. Ayrıca Kazak havayolu şirketi Air Astana da seferlerini gerçekleştiremiyor.
TERMİNALDE UÇUŞLARINI BEKLİYORLAR
Türkiye'den ülkelerine dönmek isteyen Kazak yolcular ise İstanbul Havalimanı'nda dünden bu yana seferlerin başlamasını bekliyor. Havalimanında uçuşlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip eden Kazak yolcular, bilet satış bankoları önünde görevlilerden bilgi almaya çalışıyor.
ÇİMKENT UÇUŞLARINDA AKSAMA YOK
Öte yandan SCAT Havayolları İstanbul'dan Kazakistan'ın güneyinde yer alan ve Güney Kazakistan Eyaleti'nin merkezi olan Çimkent'e olan seferlerine devam ediyor. Nur-Sultan ve Almatı uçuşları iptal olan bazı yolcular ise Çimkent üzerinden memleketlerine gitmek için bilet bakıyor.