MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTHY kabin amiri kızının doğum gününü böyle kutladı
GeriGündem THY kabin amiri kızının doğum gününü böyle kutladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 22:56,Son Güncelleme:

THY kabin amiri kızının doğum gününü böyle kutladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY kabin amiri kızının doğum gününü böyle kutladı
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den tıbbı malzeme getiren kargo uçuşunda görevli Türk Hava Yolları (THY) kabin amiri Murat Salkım, kızı Elif'in doğum gününü 35 bin feette bir video ile kutladı.

THY Kabin Amiri Murat Salkım, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den tıbbi malzemeleri taşıyan Pekin-İstanbul kargo uçuşunda görevliydi. Uçuş günü kızı Elif'in doğum günü nedeniyle ekip arkadaşları ile birlikte bir doğum günü videosu hazırladı. Konuyla ilgili olarak THY sosyal medya hesabından paylaşılan video şu cümlelerle paylaşıldı;

"Sizler, güvenle evlerinizde kalın diye onlar gökyüzünde! Kıymetli kabin amirimiz Murat Salkım, sevgili kızı Elif'in doğum gününü görev başında kutladı. Nice güzel yaşların olsun Elif! Tıbbi Koruyucu Malzeme Taşıması Gerçekleştirilen Pekin-İstanbul"

THY kabin amiri kızının doğum gününü böyle kutladı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle