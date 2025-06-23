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Son dakika haberi: Saldırı sonrası uçuşlar iptal edildi

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#THY#Uçuş İptali#Bahreyn
Son dakika haberi: Saldırı sonrası uçuşlar iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 21:05

THY, 23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerini, AJet ise 23 Haziran’da yapılması planlanan Dubai, Damman ve Sharjah seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İran’ın ABD üslerine saldırısından sonra bölgeye uçuşlarla ilgili alınan kararı sosyal medya hesabından şöyle açıkladı:  

“Değerli Yolcularımız, 23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncellemeleri web sitemizden takip etmenizi rica ederiz.”

AJET, UÇUŞLARI İPTAL ETTİ 

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, bölgede yaşanan gelişmeler nedeni ile 23 Haziran’da yapılması planlanan Dubai, Damman ve Sharjah seferlerinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli misafirlerimiz; bölgede yaşanan gelişmeler nedeni ile 23 Haziran’da yapılması planlanan Dubai, Damman ve Sharjah seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşlarımızla ilgili güncel bilgileri web sitemizden ve iletişim kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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#THY#Uçuş İptali#Bahreyn

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