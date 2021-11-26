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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye 'İtalya'nın Yıldız Nişanı Şövalyesi'

#Bilal Ekşi#Türk Hava Yolları#İtalya
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye İtalyanın Yıldız Nişanı Şövalyesi

İtalya Büyükelçiliği tarafından Venedik Sarayı’nda düzenlenen törende, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye “İtalya'nın Yıldız Nişanı Şövalyesi” takdim edildi.

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İtalya Cumhurbaşkanı’nın takdirleri ile ülkeler arasındaki dostluk bağını kuvvetlendiren kişilere verilen “İtalya'nın Yıldız Nişanı Şövalyesi”, 24 Kasım 2021’de Venedik Sarayı’nda gerçekleşen törenle İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani tarafından Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye takdim edildi. Türkiye ve İtalya'dan, havacılık, turizm, medya ve sanat dünyasından önemli isimlerin katıldığı törendeki konuşmalarda, Türk Hava Yolları’nın pandemi döneminde başarıyla gerçekleştirdiği tahliye uçuşları ve kargo taşımacılığının iki ülke arasındaki iletişime sağladığı olumlu etkiye vurgu yapıldı.

Tören açılış konuşmasında, Türk - İtalyan dostluğuna ve kültürlerin yüzyıllara uzanan etkileşimine değinen İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, “İtalya'nın Yıldız Nişanı Şövalyesi” Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye taltif edilmesinde iki unsurun öne çıktığını belirterek; “Bunlardan ilki sektöründeki öncü kişiliği, uzun yıllar süren kariyer çalışmaları ile başarılarını ispatlaması; ikinci olarak ise Türk Hava Yolları’nın pandemi döneminde İtalyan halkına verdiği destek, büyükelçilik ile uyum içinde hızlı çözüm üretebilmesi ve bu sürece Sayın Bilal Ekşi’nin ekibine liderlik ederek sağladığı katkıdır.” cümleleriyle Türk Hava Yolları Genel Müdürü’ne “İtalya'nın Yıldız Nişanı Şövalyesi”ni takdim etti.

"BAŞARILARIMIZIN DESTEKÇİSİ CUMHURBAŞKANIMIZ"

Düzenlenen tören ve takdir edilen nişandan dolayı duyduğu büyük onuru dile getiren Genel Müdür Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları olarak Türkiye ve İtalya arasındaki dostluğa katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Konuşmasını “İtalyan ve Türk çalışma arkadaşlarımı ve Türk Hava Yolları ailemi tebrik ediyorum.” cümleleriyle sürdüren Ekşi, “Bu nişanla ülkemin ve kurumumun onurlandırılmasında en büyük emeğin sahibi, Türk Hava Yolları’nın vizyonunu en yükseğe hedefleyerek başarılarımıza destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunarım.” ifadelerini kullandı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE DE EN YÜKSEKTE

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Pandemi döneminde operasyonlarını sürdüren Türk Hava Yolları, 134 farklı ülkeye binlerce ton medikal malzeme taşımış, 56 ülkeye 300 milyondan fazla aşı ulaştırmıştı. Uçuş kısıtlamalarının olduğu dönemlerde 1000’den fazla sefer düzenleyerek 60 ülkeden 140 bine yakın kişiyi ülkelerine ulaştırmıştı. Türk Hava Yolları, küresel tedarik zincirine destek olabilmek için 30 yolcu uçağını kargo taşımasında kullanmak için dönüştürmüştü.

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#Bilal Ekşi#Türk Hava Yolları#İtalya

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