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Haber Giriş: 01.06.2020 - 23:02,Son Güncelleme:

THY Genel Müdürü açıkladı! 4 Haziran'da başlıyor

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THY Genel Müdürü açıkladı! 4 Haziran'da başlıyor
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter'dan yaptığı açıklamada, iç hat seferlerinin 4 Haziran'dan itibaren başladığını belirterek, "4 Haziran'dan itibaren: TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline; Anadolujet olarak: Ankara'dan 15 ile; Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Ekşi, yurt içi uçuşların 4 Haziran'dan itibaren Türk Hava Yolları ve Anadolujet olarak başlayacaklarını belirterek, "4 Haziran'dan itibaren: TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline; Anadolujet olarak: Ankara'dan 15 ile; Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır. İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır. İptal edilen seferlere ait biletlerde HIÇ BİR HAK KAYBI OLMAYACAKTIR. Biletler ISTENEN iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir. Seferinize 3 günden fazla bir süre var ise yoğunluğu önlemek için çağrı merkezimizi daha sonra arayınız" dedi.

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