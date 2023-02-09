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THY, evcil hayvanlar için aşı karnesi zorunluluğunu kaldırdı

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#THY#Evcil Hayvan#Deprem
THY, evcil hayvanlar için aşı karnesi zorunluluğunu kaldırdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 15:07

Deprem bölgesinden tahliye için uçuş düzenleyen Türk Hava Yolları (THY) evcil hayvanlarıyla uçağa binmek isteyen depremzedelerden aşı karnesi isteme zorunluluğunu kaldırdı

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından deprem bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi devam ediyor. 7-8 Şubat tarihlerinde düzenlediği 145 seferle 44 bin 716 vatandaşı taşıyan THY, evcil hayvanlarıyla beraber tahliye uçağına binmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlama kararı aldı. Bu kapsamda evcil hayvanlarıyla uçağa binmek isteyen depremzedelerden aşı karnesi isteme zorunluluğu kaldırıldı. Böylece vatandaşlar evcil hayvanlarıyla birlikte kolayca bölgeden ayrılabilecek.

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#THY#Evcil Hayvan#Deprem

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