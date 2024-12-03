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THY ekibi kaza geçirdi: Kaptan pilot öldü 9 kişi yaralandı

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#Türk Hava Yolları#THY#Kaza
THY ekibi kaza geçirdi: Kaptan pilot öldü 9 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 07:00

Türk Hava Yolları’nın TK2472 sefer sayılı İstanbul-Çukurova uçuşu sonrası dün 01.00 sıralarında, mürettebatı otele taşıyan Murat Koç yönetimindeki 01 ATY 115 plakalı minibüs, Emirhan Özçelik yönetimindeki 31 APL 081 plakalı otomobille çarpıştı.

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Ekipler, servisteki THY kaptan pilotu Hasan Eren’in (40) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri, serviste yaralanan Murat Koç, Stephane Paillotte, Alankus Demir, Burak Öner, Nazlı Zehra Soytürk, Beyza Karaağaç ile otomobildeki Emirhan, Selda ve Bedirhan Özçelik’i çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hasan Eren’in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ağabeyi Seval Eren’e teslim edildi. Gözyaşlarına hâkim olamayan ağabey Eren’i, arkadaşları ve THY yetkilileri teskin etmeye çalıştı. Kaptan Pilot Hasan Eren’in cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

 

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#Türk Hava Yolları#THY#Kaza

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