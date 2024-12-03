THY ekibi kaza geçirdi: Kaptan pilot öldü 9 kişi yaralandı

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Ekipler, servisteki THY kaptan pilotu Hasan Eren’in (40) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri, serviste yaralanan Murat Koç, Stephane Paillotte, Alankus Demir, Burak Öner, Nazlı Zehra Soytürk, Beyza Karaağaç ile otomobildeki Emirhan, Selda ve Bedirhan Özçelik’i çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hasan Eren’in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ağabeyi Seval Eren’e teslim edildi. Gözyaşlarına hâkim olamayan ağabey Eren’i, arkadaşları ve THY yetkilileri teskin etmeye çalıştı. Kaptan Pilot Hasan Eren’in cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul’a gönderildi.