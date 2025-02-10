THY dünyanın ilk 10’una girdi

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Dünya çapındaki havayolu şirketlerini değerlendiren internet sitesi AirlineRatings.com, Güney Koreli şirket Korean Air’i, 2025 yılının en iyi havayolu’ seçti. En iyi 25 şirketin yer aldığı listede Türk Havayolları (THY) 10’uncu oldu. Avustralya merkezli internet sitesi, en iyi 25 havayolunu ‘kapsamlı bir hizmet deneyimi sunmak’ ve ‘ekonomi sınıfı koltuk aralığının en az 78 santimetre olması’ gibi belirli kriterler açısından değerlendirdi. AirlineRatings.com CEO’su Sharon Petersen, “Bu ödüller bir popülerlik yarışması veya halkın seçimi ödülü değil. Havayolu uzmanları olarak, yolcuların kalite, değer ve güvenlik açısından en iyi havayollarını belirlemelerine yardımcı olmak için her kategoride titiz bir değerlendirme yürüttük” açıklamasında bulundu. Petersen, Korean Air’in en geniş ekonomi sınıfı koltukları sağlayarak “yolcu konforuna olan bağlılığını” kanıtladığı için birinci seçildiğini belirtti.

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YENİ KATEGORİ: HİBRİT

‘2025’in En İyi 20 Düşük Maliyetli Havayolu’ listesinde bir numara ise Malezyalı AirAsia oldu. Uzmanlar bu yıl, “hibrit havayollarını ve seyahat endüstrisi üzerindeki önemli olumlu etkilerini” kutlamak için En İyi Hibrit Havayolları kategorisini de listelerin arasına ekledi. Amerikan Jetblue, hibrit havayolları listesinde bir numaraya yerleşti.

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