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THY, deprem bölgesinde bin konut yapacak

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#THY#Konut#Depremzede
THY, deprem bölgesinde bin konut yapacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 18:42

Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, deprem bölgesinde şirket olarak bir yıl içinde bin konut yaparak depremzedelere teslim edileceğini açıkladı.

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THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat, sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı açıklamada deprem bölgesine THY olarak bin konut inşa edeceklerini duyurdu. Bolat, "Herkes bugün için canhıraş çalışıyor, yardım topluyor. Ama yarın daha önemli olacak. 10 milyon vatandaşımızın çoğunun ev ihtiyacı olacak. Biz, bin konutluk bir THY mahallesini deprem bölgesinde inşa etmeyi düşünüyoruz. Bankalar, büyük holdingler, futbol takımları, gizli ya da açık milyarderler bizim bu teklifimizin aynısını yapmaya var mısınız? Yurt dışında yaşayan Türkler, STK’lar sizler var mısınız? Sizin de buralarda bir mahalleniz olsun" ifadelerini kullandı. 

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#THY#Konut#Depremzede

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