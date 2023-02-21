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THY, 81 tahliye seferi gerçekleştirecek

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#THY#Deprem#Kahramanmaraş
THY, 81 tahliye seferi gerçekleştirecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 12:28

THY, Kahramanmaraş depremleri sonrası bölgeye 1646 tahliye seferiyle 296 bin 819 depremzede taşıdı. THY bugün planlanan 81 seferle 14 bin 454 depremzedenin bölgeden tahliyesini gerçekleştireceğini duyurdu.

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THY, depremlerin ardından bölgeye insani yardım, arama ve kurtarma ekiplerinin ulaştırılması, depremzedelerin tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 6-21 Şubat tarihleri arasında 1667 seferle arama-kurtarma ve yardım ekiplerinin bölgeye ulaştırıldığı, 1646 seferle 296 bin 819 depremzedenin tahliyesinin gerçekleştirdiğini açıkladı. THY'nin bugün planlanan 81 seferle 14 bin 454 depremzedenin bölgeden tahliyesini gerçekleştireceğini bildirdi. Deprem bölgelerindeki havalimanlarındaki yoğun operasyonların sağlıklı sürdürülebilmesi için, 200 THY personelinin de görevlendirildiği belirtildi. THY Teknik A.Ş.'nin Türkiye'ye insani yardım malzemesi taşıyan tüm uçaklara ücretsiz bakım hizmeti de vereceği kaydedildi.

12 BİN 498 TON YARDIM MALZEMESİ BÖLGEYE ULAŞTIRILDI

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Tahliye uçuşlarının yanı sıra, Turkish Kargo ile yurt içi ve yurt dışından gelen yardımların bölgeye ulaştırmasının sağlandığı, 208 kargo seferiyle aralarında ilaç, gıda, kıyafet, jeneratör, hijyen kiti, battaniye ve çadırın bulunduğu, 12 bin 498 ton yardım malzemesi taşındığı açıklandı. Turkish Kargo'nun bugün planlanan 12 seferle bölgeye yardım malzemesi taşıyacağı ifade edildi.

TAHLİYE UÇUŞLARI 1 MART'A KADAR ÜCRETSİZ

Öte yandan THY'nin ücretsiz rezervasyon süresini 1 Mart'a kadar uzattığı da bildirildi. Rezervasyonu olmayanların, uçuşlarda yer olması durumunda uçağa sırayla kabul edileceği, tahliye uçuşlarında ücretsiz biletleme işlemlerinin mobil uygulama ve internet sitesinden yapabileceği de belirtildi.

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#THY#Deprem#Kahramanmaraş

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