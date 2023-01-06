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THY 2022'de toplam 71.8 milyon yolcu taşıdı

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#Türk Hava Yolları#Yolcu#Bilal Ekşi
THY 2022de toplam 71.8 milyon yolcu taşıdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 19:36

Türk Hava Yolları (THY), 2022 yılında yüzde 80.6 doluluk oranıyla toplam 71.8 milyon yolcu taşıdı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "2022 yılını başarıyla bitirdik. 71.8 Milyon yolcumuz oldu. 1.7 Milyon ton kargo taşıdık. 394 uçak ile yılı bitirdik. 2023 yılında daha büyük başarılara imza atacağız" dedi.

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THY, Aralık 2022 dönemine ait hava trafiği sonuçlarını açıkladı. Bayrak taşıyıcı, havayollarının üretim kapasitesi olarak bilinen arz edilen kapasitesini salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının yüzde 7 üzerine çıkararak, 2022'nin aralık ayında 5.5 milyon yolcu taşıdı. Söz konusu ayda THY'nin dış hat doluluk oranı yüzde 81.6, iç hat doluluk oranı ise yüzde 81.3 olarak gerçekleşti. 

71,8 MİLYON YOLCU TAŞIDI 

Aralık ayına ait gerçekleşmelerin açıklanmasıyla birlikte THY'nin Ocak - Aralık 2022 döneminde taşıdığı toplam yolcu sayısı ise 71.8 milyon olarak gerçekleşti 

FİLODAKİ UÇAK SAYISI 394 

Aralık 2022 sonu itibari ile filosundaki uçak sayısı 394 olan THY, 2022 yılındaki toplam yolcu doluluk oranı ise yüzde 80,6 olarak gerçekleşti.

Havayollarının üretim kapasitesi olarak bilinen toplam "Arz Edilen Koltuk Kilometre'(AKK) Ocak-Aralık döneminde 2019 yılında 187.7 milyar iken, 2022 yılında ise 201.7 milyar olarak gerçekleşti.

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KARGO TAŞIMACILIĞI YÜZDE 9 ARTTI 

Taşınan kargo ve posta hacmi, Aralık 2019 döneminde 138.4 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde 137.5 bin ton olarak kaydedildi. Yine Ocak - Aralık döneminde toplam taşınan kargo ve posta 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1.7 milyon ton olarak gerçekleşti.

"DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"

Sonuçları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "2022 yılını başarıyla bitirdik. 71.8 Milyon yolcumuz oldu. 1.7 Milyon Ton kargo taşıdık. 394 uçak ile yılı bitirdik. 2023 yılında daha büyük başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı.

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#Türk Hava Yolları#Yolcu#Bilal Ekşi

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