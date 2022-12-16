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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Arnavutluk ve Türkiye'deki duruşmaları ertelendi

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#Thodex#İSTANBUL#Kripto Para
Thodexin kurucusu Faruk Fatih Özerin, Arnavutluk ve Türkiyedeki duruşmaları ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 17:43

THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le ilgili iki farklı yargılama, Arnavutluk Dıraç Temyiz Mahkemesi ve İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Thodex kripto para uygulaması üzerinden, müşterilerini 356 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla gıyabında yargılandığı 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, müştekilerin ifadeleri alınarak ertelendi. Türkiye'ye iade edilmesi kararına itiraz eden Özer, Dıraç Temyiz Mahkemesi'nde bugün görülen temyiz duruşmasına, mazeret bildirerek katılmadı. Mahkeme bu nedenle duruşmayı 20 Aralık'a erteledi.

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Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti. Faruk Fatih Özer'in iadesinin görüşüldüğü Dıraç Temyiz Mahkemesi'nde görülen duruşma, avukatlarının mazeret bildirmesi nedeniyle 20 Aralık'a ertelendi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Özer'in de aralarında olduğu 21 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanıklar ve bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada davaya ilk kez katılan müştekilerin ifadesi alındı. Müşteki Esra B., sanık avukatlarının zararının karşılandığına ilişkin verdiği dilekçenin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Esra B., 2 bin TL yatırdığını ancak zararının karşılanmadığını belirtti.

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Mahkeme Başkanı, müşteki avukatlarının sanık Faruk Fatih Özer'in duruşmada ne zaman hazır edileceğinin sorulması üzerine, iade kararının çıktığını, Arnavutluk’taki yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bu süreçte onlara karışmamız mümkün değil. Bizim de basından öğrendiğimiz kadarıyla, istinaf aşamasında olduklarını biliyoruz. Onlara karışmak gibi bir durumumuz olamaz. Bir avukat olarak bunu en iyi sizin bilmeniz lazım. Oradaki süreç tamamen bittikten sonra, biz zaten devreye girip kendisini duruşmada hazır edeceğiz" dedi. Sanık avukatı ise mahkemenin tarafsızlığını koruyamadığını öne sürerek reddi hakim talebinde bulundu. Reddi hakim talebinin reddine hükmeden mahkeme heyeti, 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, yeniden hakim karşısındaTürkiye’de binlerce kişiyi dolandırmaktan kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, yakalandığı Arnavutluk’ta yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.
daha fazla video içinThodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, yeniden hakim karşısında

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterilerini dolandırıp Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer, ağabeyi Güven Özer ve ablası Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarından, 12 bin 164 yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezaları isteniyor. Müşteki olarak dosyada 2027 kişi yer alıyor. İddianamede, Thodex bünyesinde işlenen suçlardan, toplam 356 milyon TL zarar oluştuğu kaydediliyor.

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#Thodex#İSTANBUL#Kripto Para

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