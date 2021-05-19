Thodex’in kritik isimleri teslim oldu

Operasyonlarda 80 kişi gözaltına alınırken, aralarında Güven Özer ve Serap Özer’in de bulunduğu 6 şüpheli, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanmış, diğerleri serbest kalmıştı.

İFADELERDE ADLARI GEÇTİ

Serbest kalanlardan bazıları ifadelerinde, finans departmanı çalışanı Rana Azap’ın önemli bir isim olduğunu, Faruk Fatih Özer’le birlikte hareket ettiğini öne sürdü. İfadelerde, yazılımcı Oral Çınar ve Faruk Fatih Özer’in tutuklanan ağabeyi Güven Özer’in eşi Zuhal Özer’in de adları geçince savcılık 3 isim için yakalama kararı çıkardı. Rana Azap, koronavirüs tedavisinin ardından iyileşince dün sabah Maltepe’de polis merkezine giderek teslim oldu. Oral Çınar da Sarıyer’de polis merkezine gitti ve teslim oldu.

Anadolu Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Oral Çınar, yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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