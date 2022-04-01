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Thodex Faruk’a 40 bin 564 yıl hapis istendi

#Faruk Fatih Özer#Thodex#Kripto Para
Thodex Faruk’a 40 bin 564 yıl hapis istendi

Yaklaşık 400 bin kişiden topladığı milyonlarca dolarlık kripto parayla Arnavutluk’a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer ile abisi ve ablasının da aralarında olduğu 21 kişinin 40 bin 564’er yıla kadar hapsi istendi.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianamede 2 bin 27 kişi mağdur olarak yer aldı. Thodex’te tespit edilebilen toplam dolandırıcılığın 356 milyon TL olduğunu belirten savcılık, aralarında Faruk Fatih Özer, abisi Güven Özer ve ablası Serap Özer’in de bulunduğu 21 kişiye, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarını yöneltti ve 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası talep etti. Faruk Fatih Özer’den 20 Nisan 2021’den bu yana haber alınamıyordu. Özer’in avukatları geçtiğimiz günlerde mağdurlara ödeme yapılmaya başlandığını açıkladı.

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#Faruk Fatih Özer#Thodex#Kripto Para

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