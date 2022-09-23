Thodex Davası'nda Faruk Fatih Özer'in ablası konuştu

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Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Güven Özer ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık getirildi. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da katıldı.

"TÜM YETKİ FARUK FATİH ÖZER'DEYDİ"

Fatih Özer’in ablası Serap Özer savunmasında "Faruk Fatih Özer'le aramızda şakalaşma bile olmazdı, maaşlı çalışanıydım. Muhasebe görevindeydim. 18 aydır tutukluyum. Yatalak durumdaki annemle 4 yıldır ilgileniyordum. Şu an ilgilenen kimse yok çünkü, kendimi aklayamıyorum. Tüm yetki Faruk Fatih Özer'deydi. Yurtdışına çıktığını bile medyadan öğrendim. Polis arayınca kendim gittim. Üzerime atılı suçlarla ilgili en ufak bir ilgim olsa, en başta Faruk Bey'le kaçmaz mıydım? Faruk Fatih Özer Mart ayından beri ödemeleri yapıyormuş. Zarar gidermeleri o yapıyor. Ben istesem bile yapamam çünkü, maaşlı çalışanıyım. Biliyorsunuz 30 Ağustos'ta tutuklandı ve iadesi olacak. Üzerime atılı hiçbir suçu kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

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Güven Özer ise savunmasında, "Dosya kapsamında 186 sanığın ifadesi alındı. Hiçbirimizin suç işlediğine inanmıyorum, tahliyemizi talep ediyorum" şeklinde konuştu. Şikayetçiler ise zararlarının karşılanmadığını belirterek sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade ettiler.

TUTUKLU SANIKLARA TAHLİYE VERİLMEDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bülten kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan davanın iddianamesinde, Faruk Fatih Özer'in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterilerini dolandırıp, Arnavutluk'a kaçması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. 268 sayfalık iddianamede Faruk Fatih Özer ile ağabeyi Güven Özer ve ablası Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık, 2 bin 27 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) bünyesinde işlenen suçlardan toplam 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğu kaydediliyor. İddianamede 21 sanığın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 12 bin 164 yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.