THK’da kayyum başkan Cenap Aşcı istifa etti

THK Denetleme Kurulu üyelerinin avukatlarından Mustafa Köroğlu, Aşcı’nın istifasından sonra mahkemenin önünde iki seçenek bulunduğunu belirterek bunlardan ilkinin yeni bir isim atayarak, 3 kişilik kayyum heyetinin tamamlanması olduğunu söyledi. Ancak THK gibi bir kurumun kendi tüzüğüne uygun olarak Genel Kurul tarafında seçilecek bir başkan ve yönetim kurulu ile yönetilmesi gerektiğini söyleyen Köroğlu, “Bu yüzden mahkemenin belli bir sürede kurumu, olağanüstü genel kurula götürecek görevle bir atama yapması daha uygun olur” dedi.

Cenap Aşçı ise istifa mektubunda “Hepimizin yüreğini yakan orman yangınları sırasında pek çok mecra THK ve özellikle şahsımı odağa koymuş, linç kampanyasına kurum ve ziyadesiyle şahsım kurban edilmek istenmiştir. Bu Cumhuriyet Kurumu, 96 yıllık ulu çınar asla bu tartışmaların odağında olmamalıdır. Etik kurallar ve gelenekler dikkate alınarak Medeni Kanun 477’nci maddesi uyarınca kayyımlık görevimden çekilmek istediğimi bildiririm” yazdı. THK’ye 16 Ekim 2019’da Adnan Zengin ve Abdullah Kaya ile birlikte atanan Aşcı, hangardaki uçakların 4 milyon dolarla yeniden uçurulabileceğini söylemişti.

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