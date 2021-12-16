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THK’da istifa kabul edildi, yeni üye atandı

#THK#Ali Yüksel#Cenap Aşçı
THK’da istifa kabul edildi, yeni üye atandı

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı’nın istifası, mahkemece kabul edilirken, heyet üyeliğine Ali Yüksel atandı.

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Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 2019’da THK’ya Adnan Zengin ve H. Abdullah Kaya ile birlikte yönetim kayyumu olarak atanan Cenap Aşcı, 6 Eylül’de istifa dilekçesini verdi. Mahkeme heyeti, Aşcı’nın istifasının kabulü ile kurumda görevli Ali Yüksel’in kayyum heyeti üyeliğine atanmasına karar verdi.

THK’dan yapılan yazılı açıklamada, THK’nın halen 3 kişilik kayyum heyeti tarafından yönetildiği belirtilerek, “Mahkemenin 14 Aralık 2021 tarihli ve 2019-1509 sayılı kararıyla Kayyum Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Sayın Cenap Aşcı’nın istifa talebi kabul edilmiştir. Heyet üyeliğine Sayın Ali Yüksel atanmıştır. Kayyum Heyeti Başkanlık ve diğer görev dağılımına heyet müştereken karar vermekte olup, süreç henüz tamamlanmamıştır. Sayın Ali Yüksel’in başkanlığa resen atandığı anlamına gelen yayınları düzeltme gereği üzerine bir açıklama yapılmıştır” denildi. Cenap Aşcı, yaşanan orman yangınları nedeniyle kurumun ve şahsının yıpratılmasını, istifasına gerekçe olarak göstermişti.

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#THK#Ali Yüksel#Cenap Aşçı

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