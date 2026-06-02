THK’da 115’inci yıl coşkusu: ‘Gök Vatan’ın yılmaz bekçileri

Milli Savunma Bakanlığı da (MSB), komutanlığın 115. kuruluş yıldönümünü hazırlanan videoyla kutladı. MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “115 yıldır Türk milletinin gökyüzündeki sarsılmaz gücü, gök vatanın yılmaz bekçisiyiz. Şanlı tarihi, üstün fedakârlığı ve kahraman personeliyle milletimizin gururu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 115’inci yıldönümünü kutluyor, görev başındaki tüm personelimize başarılar diliyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Göklerdeki gücümüz daim olsun.” Paylaşımdaki videoda ise Türk Hava Kuvvetleri’nin faaliyetlerinden görüntüler yer aldı.

BAKAN GÜLER KADIOĞLU’NU KABUL ETTİ

- MSB’den yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 115’inci yıldönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki Hava Kuvvetleri personelini kabul etti. Kabulde, Hava Kuvvetleri’nin kuruluş yıldönümünü kutlayan Bakan Güler, personelin 115’inci yılını tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.