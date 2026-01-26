THK Üniversitesi’nden ‘Mektepli’ kadın pilotlar

Haberin Devamı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1925 yılında Türkiye’de havacılığı sevdirme misyonuyla kurulan ve Türkiye’nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen gibi isimleri yetiştiren THK, genç nesillere havacılık tutkusunu aşılamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

THK Uçuş Akademisi’nde görevli uçuş öğretmeni Koray Turgut, “Burada 35 saati simülatörden, 15 saati gerçek uçuşta olmak üzere eğitimler veriyoruz. Ayrıca havada tatbik edemediğimiz her şeyi tatbik ederek öğrencilerimizi acil durumlara hazırlıyoruz” dedi.

TİCARİ PİLOT LİSANSI

Eğitimleri İngilizce ve Türkçe olarak verdiklerini dile getiren Turgut, uçuş eğitimlerinin ortalama 1.5-2 yıl sürdüğünü söyledi. Mezun öğrencilerin ticari pilot lisansı aldıklarını anlatan Turgut, “Ticari pilot lisansı alan öğrencilerimiz havayolu şirketlerine iş başvurusunda bulunabiliyor, business jetlerde uçabiliyor ya da uçuş öğretmenliği eğitimi alıp uçuş okullarında uçuş öğretmeni olarak görev yapabiliyor” diye konuştu.

Turgut, eğitimlerin entegre ve modüler olmak üzere ikiye ayrıldığının altını çizerek, 18-24 ay süren modüler eğitimi halihazırda bir işte çalışan, ancak havacılığa gönül vermiş kişilerin tercih ettiğini belirtti.

BAŞVURU NASIL OLUYOR

THK Üniversitesi öğrencilerinin yer aldığı pilotaj bölümüne de değinen Turgut, şunları kaydetti:

“Burada öğrencilerin uçuş eğitimleri 4 yıl sürüyor. Bunun bir kısmı yer dersi, teorik dersler, diğer kısmında da uçuş eğitimlerini tamamlıyorlar. Özellikle pandemiden sonra havacılık ciddi anlamda gelişmeye devam ediyor. Bu mesleğin önü açık. Uzun vadede bütün havayolu şirketleri hem destinasyonlar hem yeni uçaklar satın alıyor. Pilotaj eğitimine başvurmak için öğrencilerimizin iki yolları var. Biri üniversite sınavına girip üniversitenin pilotaj eğitimini kazanmaları; burslu ya da burssuz fark etmez. Diğeri de burada 1.5 ila 2 yıl süren uçuş eğitimlerine katılmak. Üniversite çağını geçmiş, üniversite sınavına girmeseler de herhangi bir hobi amaçlı olabilir, daha sonrasında ticari amaçlı olabilir pilotaj eğitimine başlayabilirler. Burası Atatürk’ün kurumu, milletin kurumu. Herkesi burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarız.”

MİMARLIKTAN PİLOTLUĞA

- THK Üniversitesi Pilotaj Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nesrin Kutluata: “Teorik ve pratik eğitimin dengeli bir şekilde verilmesi bizi uçuşlara çok donanımlı hazırlıyor. Pilotluğu düşünenlere söyleyebileceğim, cesaretli olsunlar ve hayallerinin peşinden koşsunlar.”

- Reyyan Çiftçioğlu: “Üniversite sınavına hazırlanırken bir arkadaşım pilot olmak istediğini söylemişti. O an ‘Ben de yapabilirim’ dedim ve bu yolculuk böyle başladı. Babam benden bile daha heyecanlı ve beni sürekli motive ediyor. Mezun olduktan sonra hedefim iyi bir havayolu şirketinde uçmak.”

- THK Uçuş Akademisi öğrencilerinden Birce Güngör (Mimar): “Babam beni pilot olmaya teşvik etti, kendisi de mesleğini çok severek yapan bir pilot. Ondan gördüğüm bu sevgi ve meslek aşkı beni pilot olmaya itti.”

- Gamze Ceylan: “Hacettepe İstatistik Bölümü’nü bitirdikten sonra, iş arayışındayken babam benim yerime uçuş okullarını araştırmış. Sonra ‘Gamze bak böyle böyle seçeneklerin var, hangisini istersen’ diye yöneltince benim aklımda zaten daha da kesinleşti. Hedefim bir havayolunda geniş gövdeli uçak uçurmak. Arkadaşlarıma tavsiyem cesur olmaları ve istedikleri mesleğe dair ilk adımı atmaları.”