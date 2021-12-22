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THK turist gezdirecek

#Türk Hava Kurumu#Abdullah Kaya#Turist
THK turist gezdirecek

Orman yangınlarıyla gündeme gelen Türk Hava Kurumu’nun uçakları, turizme açılıyor. THK Kayyumu H. Abdullah Kaya, varlıklı yaşlı turistlerin koyları ve tarihi yerleri havadan gezmek istediğini, bu amaçla uçaklarıyla tur düzenleyeceklerini söyledi...

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Türk Hava Kurumu (THK) uçakları artık turist taşıyacak. ‘Turistik rota’ların belirlenmesi için Devlet Hava Meydanları ile görüştüklerini açıklayan THK Kayyumu H. Abdullah Kaya, şu bilgileri verdi: “Eskişehir-İnönü, İzmir-Efes, Antalya-Karain ve Erzincan’daki eğitim merkezlerinde aktif olmayı planlıyoruz. Bunun tecrübelerini aşağı yukarı 1.5 yıldır sivil havacılıkla yürüterek, Karain’de başlattık. Selçuk Havalimanı’mızda da devam etmek istiyoruz. Şöyle bir proje başlattık; gerçekten Türkiye turizm merkezi ve her geçen gün turist sayımız artıyor. Ancak turist başına gelirimiz istediğimiz noktalarda değil.

VARLIKLI, YAŞLI TURİSTLER...

Çok varlıklı yaşlı turistler coğrafi olarak güzel koyları, tarihi noktaları havadan gezmek istiyorlar. Biz bunlara yönelik havadan küçük uçaklarla turlar başlattık. Ama bu konuda da Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çünkü bunun olabilmesi için havada adeta bir otobanın tanımlanması gerekiyor. Yani kuleyle bağlantının minimum ihtiyaç olarak ortaya çıktığı bir rota belirlenmesi gerekiyor. İnşallah bunları da yaptığımızda Türkiye, Kapadokya’daki balon veya Babadağ’daki yamaç paraşütü gibi yeni bir sektöre de THK öncülüğünde kavuşacak.”

‘2 BİN FİTİ GEÇMEYİZ’

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Abdullah Kaya, “Şu anda sivil havacılığın taşımacılığındaki uçaklar bizim Karain’deki havaalanının 4 bin fit üstünden geçebiliyor. O nedenle bize bir rota tayininde biraz tereddütlüler. Biz diyoruz ki; 2 bin fiti geçmeyelim. Belli güzergahlarda rotası belli olsun. Bin fitte gidiş, 2 bin fitte geliş gibi belirlersek olumlu da bakıyorlar” dedi.

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#Türk Hava Kurumu#Abdullah Kaya#Turist

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