The Traitors Türkiye’nin lansmanı yapıldı

Tanıtımın filminin de gösterildiği geceye programın sunucusu Giray Altınok ile yarışmacı kadrosunda yer alan Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emir Elidemir, Emre Uzunboy, Hülya Uğur, İlkay Buharalı, Melih Kunukcu, Öykü Berkan, Özgür Balakar, Pascal Nouma, Saadet Özsırkıntı, Selim Yuhay, Tara De Vries, Yasemin Yürük, Yasemin Yılmaz, Yiğit Poyraz ve Yusuf Güney katıldı. Yarışmacılar arasında yer alan, Kanal D’nin sevilen programı Kuralsız Sokaklar’ın sunucusu Mert Öztürk, Vietnam’da yeni sezon çekimlerinde olduğu için davette yer almadı.

“SOSYAL DENEY NİTELİĞİNDE BİR YAPIM”

Giray Altınok, dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen ve Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen formatın sunuculuğunu yapmanın kendisi için büyük bir keyif olduğunu belirtti. Yarışmanın çok hareketli ve heyecanlı olduğunu vurgulayan Altınok, “Televizyonda her zaman bu kadar geniş çaplı, büyük bütçeli, sosyal deney niteliğinde bir yapımı izlemek çok mümkün değil. Bu yüzden zaten dünyada izlenme rekorları kırıyor. Benim tavsiyem, izleyicilerin bu işin tadını çıkarmaları” ifadesini kullandı.

“PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK ZORLANDIM”

The Traitors Türkiye yarışmacılarından Saadet Özsırkıntı, yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı: Tanımadığınız 20 kişiyle birlikte bir kalenin içinde olmak, bir şüphe içinde günlerinizi geçirmek çok enteresandı. Çok güzel ama çok da zorlayıcıydı. Psikolojik olarak çok zorlandım. Bir an önce izlemek istiyorum. Bence Türkiye’deki en iyi formatlardan biri olacak.

“TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ EN İLGİNÇ PROJE”

Yarışmanın kendi için çok heyecanlı ve etkileyici geçtiğini belirten Selim Yuhay, “Şimdiye kadar belki de Türkiye’de yapılmış en ilginç proje diyebilirim. Aradan yaklaşık iki ay, hatta galiba dört ay geçmesine rağmen, aynı duygular ve hissiyat içindeyiz” deyip bir de itirafta bulundu: Bazı arkadaşlarımın hala psikolojik tedavi gördüğünü söylüyorlar.

“RÜYA GİBİ BİR DENEYİMDİ”

Kadronun aktör yarışmacısı Cem Avnayim, yaşadığı deneyimi “Rüya gibi” sözüyle tanımladı: Bu oyun, aslında en sevdiğim oyunlardan biri” Gizli kimlik oyunları olarak biliniyor ve normalde evde, bir masanın etrafında oynadığım bu oyunu, bu kadar büyük bir prodüksiyonla bir kalede oynamak rüya gibi bir deneyimdi.

“ANLATILMAZ, YAŞANIR!”

Yarışmacılardan İlkay Buharalı, “O kalede yaşamak, yarışmanın içinde olup bir noktadan sonra yarışma olduğunu unutmak gerçekten anlatılmaz, yaşanır bir durum. İzleyici de izlediğinde ne demek istediğimi anlayacak” diyerek The Traitors Türkiye’nin izleyici için de sıra dışı bir deneyim vaat ettiğine dikkat çekti.

“YILLARCA BEKLEDİĞİME DEĞDİ”

“Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun” sözüyle hafızalara kazınan Hülya Uğur, yıllar sonra ekranlara dönmesine vesile olan The Traitors Türkiye sayesinde mükemmel bir deneyim yaşadığını söyledi: Çok yıllar sonra, çünkü uzun bir ara verdim. Açıkçası çok iyi bir proje bekliyordum. The Traitors Türkiye öyle bir işti. Ekip mükemmeldi. Çok büyük bir zenginlik vardı. Farklı alanlardan bilinen isimler bir araya geldi. Kimse kimse hakkında net bir fikre sahip değildi. Benim için gerçekten mükemmel bir deneyimdi.

GÖRÜNDÜKLERİ KADAR MASUM DEĞİLLER!

Sunuculuğunu Giray Altınok’un üstlendiği The Traitors Türkiye; strateji, güven ve ihanet temaları üzerine kurulu. “İçlerinden bazıları göründükleri kadar masum değil” sözünün yer aldığı tanıtımlarıyla izleyicide büyük merak uyandıran yapım, şov dünyası ve sanal medyadan ünlü isimleri bir araya getiriyor. Kadroda; Pascal Nouma, Selim Yuhay, Melih Kunukcu, Yasemin Yürük, Mert Öztürk, Yusuf Güney, Hülya Uğur, Emir Elidemir, Yiğit Poyraz, Saadet Özsırkıntı, Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yılmaz, Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Öykü Berkan ve Özgür Balakar yer alıyor.

HAİNLER, MASUMLARA KARŞI

Katılımcıların ‘Traitors’ (Hainler) ve ‘Faithfuls’ (Masumlar) olarak iki gruba ayrıldığı yarışmada, kimlikler yalnızca ‘Hainler’ tarafından biliniyor. Yarışmacılar ortak görevleri tamamlayarak büyük ödül için mücadele ederken, kaledeki konumlarını korumak adına stratejik kararlar alıyor. Her bölümde artan gerilim ve sürpriz elemeler programın temel dinamiğini oluşturuyor.

PROJEDE 215 KİŞİLİK EKİP GÖREV YAPTI

The Traitors Türkiye’nin çekimleri Brüksel’e yaklaşık bir saat uzaklıktaki Chateau Jemeppe’de gerçekleştirildi. Projede 120 Hollandalı, 50 Belçikalı ve 45 Türk’ten oluşan 215 kişilik uluslararası bir ekip görev yaptı. Yarışmacılar İstanbul’dan Belçika’ya ayrı uçuşlarla getirildi ve tüm süreç boyunca kalede konakladı. Programın görsel dünyası, Türkiye’den getirilen çay bardakları, simitler ve İstanbul temalı tablolarla yerel dokunuşlarla desteklendi.

The Traitors Türkiye, perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.