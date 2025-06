THE sıralaması İstanbul’da açıklanacak

Haberin Devamı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Times Higher Education (THE) işbirliğiyle düzenlenen ‘Küresel Sürdürülebilirlik Kalkınma Kongresi’ dün İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı. Resmi açılışını bugün YÖK Başkanı Erol Özvar ve THE Küresel İşler Sorumlusu Phil Baty’nin yapacağı kongrede, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen 17 farklı sürdürülebilir kalkınma amacının yükseköğretim kurumları tarafından nasıl hayata geçirildiği, iyi uygulama örnekleri, tecrübe alışverişi ve muhtemel işbirlikleri ele alınırken; iklim değişikliği, sosyo-ekonomik eşitlik, sağlık, enerji ve eğitim gibi kritik konulara odaklanılıyor.

GÖZLER SIRALAMADA

Kongre kapsamında dünya üniversiteleri THE 2025 Etki Sıralaması sonuçları da bugün açıklanacak. Geçtiğimiz yıla baktığımızda ‘2024 THE Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması’nda 125 ülkeden 2 bin 152 üniversite yer alırken, Türkiye 90 üniversiteyle en fazla temsil edilen ülkelerden biri olmuştu. Bugün açıklanacak söz konusu sıralama etkinliğin en çok merak edilen ve takip edilen paylaşımlarından biri olarak görülüyor. THE sıralamasında, üniversiteler Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Development Goals–SDGs) doğrultusunda değerlendiriliyor. 2030’a kadar dünyanın karşı karşıya olduğu 17 başlıca sorunun çözümünü hedefleyen amaçlar ise şunlardan oluşuyor: Yoksulluğa son, açlığa son, sağlık ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sanitasyon, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış, adalet ve güçlü kurumlar, amaçlar için ortaklıklar.

İLK KEZ TÜRKİYE’DE

m Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve 19 Haziran’da sona erece ‘Küresel Sürdürülebilirlik Kalkınma Kongresi’nde THE Küresel Direktörü Phil Baty, Dünya Sağlık Örgütü, Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık Bölümü Direktörü Maria Neira, Dubai Üniversitesi Rektörü Esa Al Bastaki, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden Shafika Isaacs, İTÜ Rektör Yardımcısı Lütfiye Durak Ata, Lancester Üniversitesi’nden Mike Berners-Lee, Hong Kong Baptist Üniversitesi’nden Yannis Pitsiladis ile YÖK üyesi Derviş Karaboğa konuşmacı olarak yer alacak.

110 ÜLKEDEN 5 BİN KATILIMCI

110 ülkeden 5 bin kişinin katıldığı kongre kapsamında pek çok ülkeden üniversiteler de stand açtı.