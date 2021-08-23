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Haber Giriş: 23.08.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

The service is unavailable ne demek? İŞKUR giriş sorunu hakkında bilgiler

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The service is unavailable ne demek? İŞKUR giriş sorunu hakkında bilgiler

The service is unavailable hatası, İŞKUR giriş ekranı ile birlikte pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. İŞKUR iş başvurusu yapmak için internet üzerinden İŞKUR giriş ekranına ulaşmaya çalışan vatandaşlar, 'The service is unavailable' hatası ile karşılaştı. Peki, The service is unavailable ne demek? İŞKUR girişi neden yapılamıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

The service is unavailable hatası, İŞKUR girişi yapmak isteyen kişilerin karşısına çıkan uyarılar arasında yer alıyor. İş başvurularını gerçekleştirmek üzere İŞKUR giriş ekranına ulaşmak isteyen vatandaşlar, The service is unavailable hatasıyla karşılaşıyor. Peki, The service is unavailable ne demek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

THE SERVİCE İS UNAVAİLABLE NE DEMEK? AÖL GİRİŞİ NEDEN YAPILAMIYOR?

The service is unavailable, Türkçe manasıyla "Hizmet kullanılamıyor" anlamına gelmektedir.23 Ağustos Pazartesi günü başlayan iş başvurularına müracaat etmeye çalışırken bu hatayı alan pek çok kişi, sorununun kaynağını araştırmaya başladı. 

İŞKUR tarafından henüz bir açıklama yapılmazken sorunun, aşırı yoğunluk oluşması sebebiyle gerçekleştiği düşünülüyor.

Bunun için aralıklı olarak siteye giriş yapmayı denemek gerekmektedir.

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